Il Verona non si arrende per Federico Dimarco, di ritorno all'Inter dopo la fine del prestito. Secondo quanto risulta a L'Arena, il club gialloblu è interessato a Fares della Lazio come spalla di Lazovic sulla sinistra, "ma D'Amico - si legge sul quotidiano - sta provando a spingere anche per il ritorno di Dimarco, magari offrendo all'Inter uno scambio con Silvestri, da sempre nei radar nerazzurri". Una trattativa complicata ma non impossibile, secondo il giornale.