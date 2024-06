Terza partita della fase a gironi per la Turchia di Vincenzo Montella che questa sera affronterà la Repubblica Ceca alla ricerca del visto per la fase ad eliminazione diretta dell'Europeo. Una sfida per la quale l'allenatore italiano ex Milan non può rinunciare alla titolarità del suo capitano, fresco di dichiarazione d'amore alla sua Inter dopo le insistenti voci che lo vedevano al centro di una trattativa con il Bayern Monaco. Dopo aver fatto luce sulla questione (LEGGI QUI), Hakan Calhanoglu è pronto a sfidare i cechi e blindare il secondo posto nella classifica del Gruppo F.

