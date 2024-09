L'Argentina campione del mondo in carica si affida ancora a Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter, assoluto protagonista nell'ultima Copa America conquistata dall'Albiceleste, parte titolare in attacco nella sfida di questa sera contro la Colombia, valida per l'ottava giornata del gruppo di qualificazione al prossimo Mondiale: il Toro farà coppia con il 'collega' Julian Alvarez.

