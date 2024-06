Giornata di amichevoli che vede protagonisti diversi interisti. Il grande assente di oggi è Nicolò Barella, out dai convocati di Spalletti per via di un affaticamento, ma a non comparire tra i convocati del suo ct è anche Yann Sommer, arrivato in ritiro più tardi rispetto ai compagni, per ciò risparmiato dal tecnico Yakin che nel match di stasera contro l’Estonia schiera dal primo minuto Mvogo, portiere del Lorient. Partono dalla panchina Frattesi e Darmian, nel match dell’Italia contro la Turchia di Hakan Calhanoglu, al contrario, titolare con la fascia al braccio. Il 20 di Simone Inzaghi affronterà dal 1' i compagni di squadra all’Inter Dimarco e Bastoni. Schierato dall'inizio anche Arnautovic con la sua Austria che dovrà vedersela contro la Serbia.

