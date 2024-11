In Nations League, nello stesso gruppo dell'Italia, arriva lo stop (a sorpresa) della Francia. Les Bleus di Deschamps, di scena allo Stade de France di Parigi, non vanno oltre il deludente 0-0 casalingo contro Israele: riposo totale per l'interista Pavard, mentre Thuram fa il suo ingresso in campo dal 78' al posto di Zaire-Emery. Tikus non riesce ad incidere ed i transalpini, attesi domenica sera a San Siro per sfidare gli azzurri, portano a casa un solo punto.

