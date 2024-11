La sosta nazionali è quasi giunta al termine e l'Inter osserva con interesse le prestazioni dei giocatori ancora impegnati lontano da Milano. Tra questi ci sono gli olandesi Stefan de Vrij e Denzel Dumfries: dopo il gol e l'assist della scorsa partita arriva un po' di panchina per il laterale (al suo posto Frimpong), mentre il centrale ex Lazio parte dall'inizio (con fascia al braccio) nel match di Nations League in casa della Bosnia Erzegovina. Promosso titolare anche Kristjan Asllani in Albania-Ucraina.

Riposo confermato, invece, per Hakan Calhanoglu: il centrocampista dell'Inter, alle prese con un problemino muscolare da valutare al ritorno in Italia, seguirà a distanza (non è neanche in panchina) i compagni della sua Turchia nell'insidiosa trasferta in Montenegro.

