Si sono giocate stasera diverse gare valide per le qualificazione ai prossimi Europei 2024. Tanti i nerazzurri impegnati oggi, a cominciare da Romelu Lukaku che ha messo il suo zampino nell'1-1 del Belgio contro l'Austria. Big Rom ha realizzato la rete finalizzando al meglio una grande azione orchestrata da un altro obiettivo nerazzurro, Lukebakio.

2-0 dell'Albania contro la Moldavia, con Kristjan Asllani entrato in campo al 67' al posto di Bare. Dell'interista l'assist per il raddoppio albanese. La Slovacchia di Milan Skriniar ha battuto per 2-1 l'Islanda, mentre la Bosnia di Edin Dzeko (in campo 78') è stata sconfitta per 3-0 dal Portogallo.