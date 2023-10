Il percorso dell'Argentina verso il prossimo Mondiale passa anche da Buenos Aires, dove stanotte è in programma la sfida di qualificazione contro il Paraguay. Il ct Scaloni non rinuncia a Lautaro Martinez: il Toro, come confermato dalle formazioni ufficiali, giocherà dal 1' in attacco in compagnia di Nico Gonzalez e Julian Alvarez.

