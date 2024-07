È Calhanoglu l’interista a sorridere dopo lo scontro di questa sera di Euro 24 tra Austria e Turchia. Il capitano della Nazionale di Montella, grande assente della serata per via della squalifica, può festeggiare: quarti di finale siano. A sottoscrivere la vittoria dei turchi è Medhi Demiral, protagonista della notte alla Red Bull Arena di Lipsia grazie alla doppietta, siglata al primo minuto e al 59esimo, che consegna il pass per lo step successivo della competizione ai Milli Takim. La Nazionale di Rangnick prova a reagire accorciando le distanze con Gregoritsch al 66esimo e a pochi secondi dal gong ha una grandissima opportunità per il 2-2, sulla quale però il portiere turco Gunok si inventa una parata da campionissimo. Al 94esimo Soares Dias decreta la fine del match, non c’è più tempo: non si va oltre l’1-2. Sufficiente la partita dell’interista Arnautovic, unico nerazzurro della gara vista l’assenza di Calha, rimasto in campo per tutto il match.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!