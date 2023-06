La Spagna vince la Nations League al termine di una partita incredibilmente equilibrata contro la Croazia, che si è protratta anche oltre i 120', con il nerazzurro Brozovic in campo per tutta la durata della sfida. Non sono sufficienti i regolamentari e i supplementari per decretare la vincitrice della Nations League. Croazia e Spagna vanno ai calci di rigore, dove Brozovic calcia in maniera impeccabile il suo penalty.

In gol anche l'ex interista Perisic. I primi cinque tiri dal dischetto non sono ancora abbastanza, gli errori di Majer e Laporte spediscono la contesa a oltranza. Arriva però poi l'errore di Petkovic che risulta decisivo: alla fine è Carvajal a realizzare il rigore che regala il trofeo alle Furie Rosse.