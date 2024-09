Tutto facile per l’Olanda che nella prima giornata di Nations League ha battuto per 5-2 la Bosnia Erzegovina. Zirkzee ha aperto le marcature, poi hanno segnato Reijnders, Gakpko , Wrghorst e infine Simons. Inutili per i bosniaci i gol di Demirovic e dell’ex nerazzurro Dzeko. 66’ in campo per il nerazzurro Dumfries.

Nel gruppo B, invece, vittoria per 2-1 per l’Albania contro l’Ucraina. Al gol iniziale di Konoplya hanno risposto Ismajili e Adani. 90’ in campo per il nerazzurro Asllani.