Il Gruppo C delle gare di qualificazione verso Euro 2024 si apre con il big match tra Italia e Inghilterra, avversarie nella finale (vinta dagli azzurri) nell'ultimo Europeo. Al 'Maradona' il ct Mancini non rinuncia ai due interisti Acerbi e Barella, confermati dal 1' tra difesa e centrocampo, mentre Darmian parte dalla panchina. In avanti c'è curiosità per vedere all'opera Retegui, gioiello italo-argentino di proprietà del Boca Juniors corteggiato anche dall'Inter.