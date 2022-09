Altra serata di Nations League per alcuni giocatori dell'Inter. A San Siro va in scena Italia-Inghilterra: i nerazzurri in campo dall'inizio sono Francesco Acerbi, Federico Dimarco e Nicolò Barella, mentre Alessandro Bastoni ha l'occasione di prendere fiato e di ricaricare le batterie partendo dalla panchina.

Nella stessa competizione ci sono anche Bosnia-Montenegro e Germania-Ungheria: promosso come titolare Edin Dzeko (con abituale fascia al braccio), mentre Robin Gosens punta a subentrare a gara in corso.