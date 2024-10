È Mehdi Taremi il primo nerazzurro a scendere in campo nel giovedì ch evede in campo tante nazionali. L'attaccante dell'Inter parte titolare nella sfida tra il suo Iran (in dieci dal 57' per l'espulsione di Hardani) e l'Uzbekistan, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 per la zona asiatica: al Milliy Stadium di Tashkent finisce 0-0, con l'ex Porto in campo per 90'. In pieno recupero presunto controllo con un braccio di Ashurmatov e rigore per l'Iran prima assegnato e poi tolto tramite on field review, tra le proteste di Taremi in particolare.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!