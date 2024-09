Il pesante schiaffo rimediato venerdì dall'Italia porta Didier Deschamps a mischiare le carte per la partita di domani sera contro il Belgio a Lione. Secondo il quotidiano L'Équipe, il ct transalpino si appresta ad operare numerosi cambi di formazione in ogni reparto, dalla difesa dove dovrebbero essere schierati dal primo minuto Jules Koundé, Dayot Upamecano e Lucas Digne, fino all'attacco dove è pronto a giocare dall'inizio Marcus Thuram, entrato a buoi ormai scappati al Parc des Princes.

I grossi calibri potrebbero essere preservati, compreso il capitano Kylian Mbappé. Sarà l'occasione per alcuni di mettersi in mostra, in un momento in cui la selezione attraversa un periodo di incertezza.

