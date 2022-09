Marcelo Brozovic, Denzel Dumfries e Milan Skriniar questa sera scenderanno dal primo minuto nei match di Nations League rispettivamente con Croazia (vs Danimarca), Olanda (vs Polonia) e Slovacchia (vs Azerbaigian). Solo panchina per De Vrij.

Le formazioni ufficiali di Polonia-Olanda:

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Frankowski, Krychowiak, Linetty, Zalewski; Szymanski, Zielinski; Lewandowski

OLANDA (3-4-1-2): Pasveer; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, de Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay

Le formazioni ufficiali di Croazia-Danimarca: