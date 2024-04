L'Inter delle due stelle non si ferma e si proietta al futuro, soprattutto a livello societario. Attenzione alle indiscrezioni fornite oggi dal Sole 24 Ore, che parla di Pimco ma non solo.

Le negoziazioni sono in corso con il gruppo statunitense, colosso dell’asset management: all’accordo di rifinanziamento manca soltanto la firma, ma le trattative sarebbero a buon punto. La base delle trattative con Pimco sarebbero focalizzate su un prestito da 400 milioni di euro con un tasso più o meno uguale a quello concesso da Oaktree negli ultimi 3 anni, cioè il 12 per cento. Ma Oaktree, che non sarebbe ancora totalmente escluso dalla vicenda, avrebbe posto le sue condizioni: un rifinanziamento con un orizzonte temporale di durata minore.

Ad ogni modo, sembrano tutti concordi: si tratterebbe di un finanziamento-ponte finalizzato alla cessione di una quota azionaria dell'Inter. E allora occhio alla seconda parte del discorso: tante voci che parlano di un consorzio saudita interessato e già protagonista di una due diligence sui conti dell’Inter, chiedendo documentazione apposita al club. "Contattati, ambienti vicini alla società nerazzurra non commentano sul tema, ma questa volta pare più che una semplice suggestione", spiega il quotidiano.

E allora Zhang sarebbe di fronte a un bivio: tenersi l’Inter per un altro triennio, ma ritrovandosi fra tre anni a dover ripagare un debito ancora maggiore (circa 500 milioni di euro) oppure aprire la porta a un nuovo azionista.