Da mesi si sa che Matias Vecino si libererà a zero dall'Inter a fine stagione. Nessun rinnovo per l'uruguaiano, che dunque potrà accasarsi con massima libertà nel suo nuovo club.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Vecino potrebbe ritrovare Sarri alla Lazio, ricostituendo una coppia già vista ai tempi dell'Empoli. E a Roma, sempre per la mediana, dovrebbe arrivare anche Allan, via a costo zero dall'Everton.

