Tra le pretendenti a Federico Chiesa c'è anche la Lazio. Lo riporta Il Messaggero, spiegando che il nuovo tecnico Baroni ha chiesto un nuovo esterno d'attacco a Lotito: l'ostacolo principale per i biancocelesti è legato all'importante ingaggio del giocatore che ora a Torino percepisce 6 milioni di euro a stagione. Alla Lazio lo stipendio verrebbe invece spalmato su un quadriennale, scendendo a circa 4 milioni inclusi i bonus.

Sull'attaccante, in rotta con la Juventus e destinato all'addio, c'è anche l'Inter, interessata soprattutto in caso di addio a zero alla scadenza del contratto nel 2025.

