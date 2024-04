Virtualmente già dell'Inter, club per cui ha già sostenuto le visite mediche qualche settimana fa, Piotr Zielinski vuole onorare la maglia del Napoli fino all'ultimo giorno, con l'obiettivo di portarlo in Europa dopo una stagione a dir poco sotto le aspettative. Lo ha fatto capire anche Francesco Calzona, che nelle ultime quattro uscite degli azzurri lo ha sempre schierato titolare, avendo visto in lui grande professionalità. Le ultime cinque gare di campionato saranno la passerella di addio del centrocampista polacco, uno dei tanti colpi a parametro zero della carriera di Beppe Marotta, bravo a fiutare l'affare una volta capito che non avrebbe rinnovato con il Napoli e, allo stesso tempo, pronto ad anticipare la Juventus di quel Cristiano Giuntoli che lo avrebbe riabbracciato volentieri a Torino. Lo scrive Il Mattino.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!