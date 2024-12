Porta chiusa dell'Inter al Napoli. Il club partenopeo, come raccontato nei giorni scorsi, ha manifestato il suo interesse per Francesco Pio Esposito, attaccante protagonista sin qui di una splendida stagione con la maglia dello Spezia, e ha provato a tastare il polso al club nerazzurro per capire le sue intenzioni in merito al ragazzo del 2005.

Secondo Il Mattino, però, l'Inter ha opposto un secco rifiuto all'offerta del Napoli, confermando l’intenzione di lasciare Esposito a crescere con lo Spezia. L’idea di Beppe Marotta e soci sarebbe quella di permettere al ragazzo di maturare ulteriormente in Serie B, prima di decidere quale sarà il suo futuro.

