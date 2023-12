Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe dato disposizioni al ds Meluso prima di presentarsi ai microfoni di Dazn. "Non facciamo complottismo, non facciamo dietrologia. Ma abbiamo perso per colpa dell'arbitro. Ci spiace per i tifosi", avrebbe detto il massimo dirigente.

De Laurentiis avrebbe anche chiamato personalmente i vertici della Federcalcio e dell'Aia lamentandosi per la direzione di Massa, ritenuta "disastrosa" dai campani. Non è escluso che possano arrivare squalifiche per i tesserati, dato che (segnala sempre il quotidiano) nel tunnel a fine gara sarebbero volate parole grosse.