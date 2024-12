Arrivano novità sul fronte stadio per la possibile seconda squadra dell'Inter. Secondo Il Giorno, infatti, ci sarebbe stato un sopralluogo un paio di mesi fa a Saronno al Colombo Gianetti come possibile sede per la futura squadra di Serie C.

Così l’assessore allo Sport, Gabriele Musarò: "Al momento si è trattato soltanto di un primo sopralluogo informale. Siamo in attesa di successivi riscontri". Tra le alternative è emerso anche l'impianto della Varesina, a Venegono Superiore.