Come ti trovi in questa nuova Inter? "Dopo un anno difficile l'anno scorso non era facile mettermi a posto però sto ritrovando il ritmo giusto e spero che presto torni ad essere il vero Robin che conosciamo tutti".

Adesso continuità dopo lo Spezia. Non facile contro la Lazio, che gara ti aspetti?

"Sicuramente sarà una gara difficile qui contro la Lazio. Però andiamo in campo per vincere. Nelle scorse partite abbiamo ottenuto sei punti. Importante adesso trovare la continuità, non sarà semplice questa sera ma il nostro gioco potrebbe aiutarci a vincere".

Oggi bella sfida sulle fasce:

"Sì, assolutamente. Sulla fascia destra il mio avversario sarà sicuramente Lazzari, in passato abbiamo avuto bei duelli e spero sia così anche questa sera