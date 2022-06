Andrea Pinamonti è l'obiettivo numero uno dell'Atalanta per rinforzare l'attacco. L'intesa tra la Dea e l'Arciere di Cles è già stata raggiunta, ma per completare il trasferimento serve trovare la quadra con l'Inter: secondo quanto raccolto da Goal.com, i bergamaschi sarebbero disposti ad inserire Duvan Zapata come contropartita per sbloccare l'operazione.