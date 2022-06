Piovono conferme a raffica dall'Inghilterra circa la clamorosa apertura del Chelsea nella trattativa che potrebbe riportare Romelu Lukaku all'Inter a meno di un anno dall'addio alla Milano nerazzurra: i Blues, secondo Goal.com, sarebbero disposti ad accettare un prestito oneroso da 12 milioni di euro, cinque mln in più di quelli offerti dalla controparte ma 13 in meno della richiesta iniziale. Il tutto con la benedizione del neo proprietario Todd Boehly, che ha indirizzato un messaggio diretto al manager Thomas Tuchel spiegandogli di appoggiare ogni sua decisione anche se questa dovesse rivelarsi non troppo conveniente a livello economico.

Dietro le quinte del club londinese, spiegano i colleghi, c'è una crescente accettazione del fatto che dovranno separarsi da Big Rom perdendoci, infatti è da escludere che nell'affare vengano inserite contropartite tecniche come Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni o Denzel Dumfries, oltre a Lautaro Martinez, considerato intoccabile dai nerazzurri.