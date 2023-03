Steven Zhang è a Oporto con la squadra per seguire da vicino Porto-Inter . Può centrare per la prima volta nel corso della sua presidenza i quarti di finale di Champions League e questo significherebbe anche portare a casa un tesoretto di una ventina di milioni di euro circa, come ricorda La Gazzetta dello Sport .

"Entro il 30 giugno il club nerazzurro dovrebbe teoricamente effettuare una cessione da 30 milioni circa, ma questa urgenza verrebbe ridotta sensibilmente se oggi Inzaghi facesse uno scherzetto al suo ex compagno Conceiçao - ricorda la rosea -. Ieri Zhang in volo ha parlato come sempre con Inzaghi, ma si è soffermato a lungo anche con Milan Skriniar, il difensore che perderà beffardamente a costo zero a fine stagione e che è in dubbio per stasera".