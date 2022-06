"Sarà davvero Joya se, e solo se, ci sarà abbastanza spazio per accoglierla degnamente" rincara poeticamente la dose la Gazzetta dello Sport che ribadisce quanto detto qualche pagina prima: "Paulo Dybala si vestirà di nerazzurro quando salterà il tappo che ancora lo tiene lontano da Milano: l’ingorgo in attacco è cresciuto dopo il ritorno inatteso di Romelu Lukaku".

Le intenzioni dei nerazzurri sono quelle di vendere due attaccanti, con l’obiettivo dichiarato di accogliere subito dopo l’argentino. "Oltre ad Alexis Sanchez, che in un modo o nell’altro lascerà la Pinetina - assicura la Rosea -, si cercano quindi offerenti sia per Edin Dzeko che per Joaquin Correa. Da un primo giro perlustrativo, però, non si notano pretendenti interessanti, anche se lungo le vie del mercato niente è definitivo".

Edin Dzeko ha un solo anno di contratto rimanente ma 'ingombrante' di cui l'Inter si alleggerirebbe volentieri: 5,5 milioni di euro netti, circa 11 lordi. Ma sul bosniaco l'appetibilità sul mercato non è certo delle migliori: motivo per il quale "i nerazzurri cercano per lui una squadra capace di spalmare su due anni, magari riducendo a 4 lo stipendio".