Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic titolari contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi è pronto a rilanciare dal primo minuto i due lunedì sera al Marassi nell'incrocio contro l'ex nerazzurro Stankovic. Come successo contro l'Atalanta in Coppa Italia si va verso la reunion della LuLa dal primo minuto, mentre Calhanoglu agirà come mezzala al fianco del croato come Barella. Se la scelta ricadrà ancora una volta su Mkhitaryan, il turco tornerà in cabina di regia. Sulle fasce Dumfries scalpita e insidia Darmian per una maglia da titolare, Dimarco confermato sulla sinistra.