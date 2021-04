Vincere aiuta a vincere: è questo il mantra di Appiano Gentile. Antonio Conte conosce bene le modalità per aprire un ciclo e non intende assistere a nessun tipo di calo di concentrazione da parte dei suoi, neppure dal momento in cui lo scudetto dovesse diventare matematico. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro è un martello per natura e tale resterà da qui alla fine della stagione, a prescindere dalla classifica. Questione di mentalità.

Intanto, in vista del match di Napoli, Conte ritrova uno dei suoi alfieri: Ivan Perisic presto tornerà a lavorare in grupppo e sarà a disposizione per domenica. "Difficile rivederlo subito titolare, ma intanto Antonio ha un’altra freccia al suo arco per tentare il sacco di Napoli, dove mancheranno ancora Vidal e Kolarov", scrive la rosea.