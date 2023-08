Francesco Acerbi sta ancora lavorando per provare a recuperare in vista di Inter-Monza di sabato prossimo. Per ora, secondo La Gazzetta dello Sport, in pole position per giocare al centro della difesa c'è ancora Stefan De Vrij.

Due soli i ballottaggi, entrambi con "distacchi" non così ampi come probabilità. Sarà una corsa 55-45% sia tra Dumfries e Cuadrado che tra Mkhitaryan e Frattesi. In entrambi i casi il primo è favorito sul secondo.