Per la gara con l'Empoli di stasera, Simone Inzaghi sembra orientato a confermare praticamente in blocco l'undici titolare che ha trionfato sul Milan nel derby di Supercoppa italiana a Riyadh. Due i ballottaggi che il tecnico scioglierà solo a ridosso del match, secondo la Gazzetta dello Sport: il primo è sulla fascia destra, dove Matteo Darmian resta in vantaggio su Denzel Dumfries che però non va considerato fuori gioco. L’altro dubbio è al centro della difesa, con Francesco Acerbi avanti rispetto a Stefan de Vrij.