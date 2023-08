Ieri l'Inter è tornata a lavorare ad Appiano dopo i due giorni e ci sono da valutare in particolare due situazioni: Acerbi e Darmian. "L'ex Parma testerà di giorno in giorno la tenuta del l'articolazione e gli eventuali dolori, continuando con un lavoro personalizzato, fino a essere unito ai compagni una volta certo di aver assorbito il trauma distorsivo - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Anche Acerbi ha cominciato la settimana con un lavoro specifico, così come aveva finito quella scorsa: il risentimento muscolare al soleo della gamba destra non permette peccati di "fretta" e ci sono ancora cinque allenamenti a disposizione prima di lunedì. Un match, peraltro, che Inzaghi dovrebbe approcciare con la stessa impalcatura del debutto: con i tanti innesti impegnati nel processo di amalgama collettivo, gli interpreti della scorsa annata garantiscono per il presente". L'unico ballottaggio pare riguardare l'attacco con Arnautovic a insidiare Thuram.

