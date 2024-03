Archiviato il successo fondamentale sul Genoa, l'Inter ha già messo nel mirino il Bologna, match che si giocherà al Dall'Ara sabato (ore 18).

Stamattina, durante la seduta ad Appiano, saranno valutate le condizioni di Frattesi e Calhanoglu: entrambi dovrebbero lavorare in gruppo ed essere a disposizione per sabato. Come informa la Gazzetta dello Sport, invece, è certa a Bologna la presenza dal 1' sia di Acerbi che di Thuram, che faranno un vero e proprio tagliando in vista di Madrid. Sabato, peraltro, tornerà Bastoni dalla squalifica e potrebbe riposare Pavard. Stessa sorte del francese potrebbero averla Dimarco e uno tra Barella e Mkhitaryan (l'armeno è diffidato come Lautaro).

