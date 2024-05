L'Inter oggi partirà verso Verona in pullman dopo la rifinitura, per fare poi rientro nella notte e chiudere definitivamente la stagione. Per la sfida del Bentegodi, secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha in mente un turnover mirato, con precise indicazioni arrivate dall'allenamento di ieri. Tra i pali ci sarà Audero, protetto da Bisseck, Acerbi (favorito su De Vrij) e Carlos Augusto in difesa, con Dumfries e Dimarco sugli esterni. In mezzo al campo spazio a Frattesi, Calhanoglu (insidiato da Asllani) e Barella in mediana, mentre in attacco dovrebbe partire la coppia Arnautovic-Thuram.

La rosea non esclude un impiego a gara in corso dei certi partenti Sanchez, Klaassen, Sensi e Cuadrado. mentre è diverso il discorso legato a Dumfries: l'Inter ha messo sul piatto un rinnovo a 4 milioni a stagione, senza il sì l'ex PSV può essere ceduto in estate.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!