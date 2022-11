La Gazzetta dello Sport l'ha ribattezzato "Derbyno d'Italia". Era da 18 anni, infatti, che Inter e Juve non si incontravano così distanti dalla vetta. "Correva il lontano 2004, 4 aprile. La Juve di Lippi inseguiva da 9 lunghezze il Milan capolista. L’Inter di Zac, inabissata a -23, vinse 3-2 a San Siro. Poi sarebbero arrivati i 5 scudetti nerazzurri (2006-10) e i 9 bianconeri (2012-20) e ci saremmo abituati a vedere almeno una delle due in zone di potere - ricorda la rosea -. Per questo la sfida di stasera allo Stadium suona anomala. Ma proprio perché sembra un derbyno è anche un derbone, nel senso che nessuno può permettersi di perderlo e sia Allegri che Inzaghi vogliono vincerlo per cambiare passo nella risalita".