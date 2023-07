Che fine ha fatto l'interesse dell'Inter per Anatolij Trubin, il portiere 21enne dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina? Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, per lui il club di Zhang non intende muoversi troppo dai 10 milioni proposti. "E soprattutto non vuole assecondare una troppo larga pletora di intermediari. L’ottimismo resiste anche in queste strade, ma se la trattativa dovesse complicarsi ancora, occhio al doriano Emil Audero: è considerato un secondo di garanzia, ideale per limitarsi a stare dietro allo svizzero - si legge -. Dall’Argentina rimbalzavano, poi, ieri notizie di un presunto interessamento per il portiere campione del mondo, il Dibu Martinez dell’Aston Villa, con tanto di offerta a 15. Sono piovute smentite: l’argentino sarebbe stato un nome da sottolineare in rosso solo se fosse franato il piano A, quello che sta ormai portando a Sommer".

