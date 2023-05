Con la finale di Champions League in arrivo, in casa Inter è previsto un ampio turnover per la trasferta di sabato contro il Torino. I giocatori più spremuti verranno risparmiati o saranno in campo solo per qualche spezzone, mentre i meno utilizzati ed i giovani possono trovare spazio nell'undici titolare.

Gazzetta.it ipotizza una formazione con Handanovic tra i pali e D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni in difesa, con Bellanova e Gosens disposti sulle fasce. A centrocampo si parla di una maglia dal 1' per il baby Akinsanmiro insieme ad Asllani (regista) e Gagliardini, mentre in attacco Curatolo verrà affiancato da uno tra Dzeko (favorito secondo la rosea), Lukaku e Lautaro, pronti a fare staffetta per non perdere il ritmo partita.

