La Juventus e l'Atletico Madrid insidiano l’Inter nella corsa a Tiago Djalò. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il difensore portoghese, in scadenza a giugno, è molto conteso, ma comunque i nerazzurri si sono portati avanti con i colloqui con il ragazzo e si sentono in pole. Occhio però perché sia i bianconeri che Simeone potrebbero provare ad anticipare la concorrenza chiudendo il colpo a gennaio.

Di rinnovare con il Lille, Djalò non ha alcuna voglia e la situazione da questo punto di vista è chiarissima: lascerà il club a zero, a meno che non ci sia appunto una possibilità già nella prossima finestra invernale. Prezzo? 4-5 milioni più bonus secondo il club francese per il centrale reduce tra l'altro da un lungo stop per il crac al ginocchio.

L'Inter - secondo la rosea - ha due opzioni: aspettare la prossima estate nella speranza che il giocatore confermi la sua volontà di indossare la maglia nerazzurra oppure sottoporre al Lilla una proposta per avere subito il difensore portoghese. La sensazione è che alla fine sarà lo stesso Djalò a decidere la futura destinazione.