Non sono molte le possibilità per Marcus Thuram di recuperare in tempo per la finale di Supercoppa italiana, in programma lunedì prossimo tra l'Inter e la vincente di Juve-Milan. Tra stasera e domani, conferma Gazzetta.it, si deciderà se sottoporre o meno agli esami l'attaccante francese, vittima di un leggero affaticamento all'adduttore sinistro nella gara con l'Atalanta. Lo staff medico, precisa la rosea, aspetta le prossime ore con intatta fiducia, ma Simone Inzaghi sta già pensando al piano B: in caso di necessità, è pronto Mehdi Taremi, che ha già fatto coppia con Lautaro Martinez nella ripresa di ieri, ma attenzione pure all’opzione Joaquin Correa, dato particolarmente in palla negli ultimi allenamenti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!