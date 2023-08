C'è grande attesa per l'esordio dell'Inter in campionato. Uno degli osservati speciali contro il Monza sarà sicuramente Marcus Thuram: l'attaccante francese, arrivato a parametro zero e soffiato all'ultimo al Milan, non ha brillato nel precampionato e sabato potrebbe essere l'occasione giusta per iniziare al meglio la sua avventura in nerazzurro.

Una missione non sicuramente facile visto che Thuram avrà il compito di non far rimpiangere Dzeko e Lukaku. "Ad Appiano Gentile la parola d'ordine è vietato fare processi al 26enne nato a Parma perché un periodo di adattamento era stato messo in preventivo, ma nessuno nasconde che avere sulle spalle il peso del paragone con Dzeko e Big Rom un po' è destinato a pesare", si legge nel focus sul sito de La Gazzetta dello Sport.

Salvo sorprese Thuram sarà titolare contro il Monza al fianco di Lautaro. I due sono considerati compatibili, la dirigenza e Inzaghi lo vedono come un attaccante fisico in grado di sostituire Lukaku, anche se solo dalla passata stagione il francese (nato esterno) ha iniziato a fare la prima punta. "Deve imparare ad attaccare l'area di rigore. Di Marcus non vengono messe in dubbio la gamba e la capacità di ripartire negli spazi, anche perché quelle doti le ha già mostrate nelle amichevoli fin qui disputate, ma vanno testate le qualità di stoccatore. A Thuram viene riconosciuta una grande intelligenza tattica perché sa i movimenti offensivi da fare per tutte le posizioni offensive. Ora deve abituarsi alla Serie A e alle attenzioni che le difese riservano alle punte avversarie", conclude La Gazzetta dello Sport.