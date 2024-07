L'Inter di Taremi: la Gazzetta dello Sport titola così all'indomani del netto 3-0 nerazzurro al Las Palmas che ha visto l'iraniano grande protagonista con una doppietta (e non solo).

Parliamo di un ragazzo di 32 anni, con alle spalle già una carriera importante, dunque non serviva certo un'amichevole estiva per scoprirne le qualità. La certezze - come sottolinea la rosea - è che Inzaghi si ritrova un attaccante con qualità, esperienza, in grado di fare tante cose e tutte utili. Un titolare aggiunto, insomma, proprio come nei piani. Perché non è giusto pensare alla concorrenza come a un problema.

Taremi sa fare tutto, non solo gol. Sa fare il 10 e il 9. L'Inter lo conosceva benissimo, avendolo seguito per un anno e mezzo. E lo stesso Inzaghi l'aveva studiato a lungo. La notizia è il processo di inserimento che sgorga via rapidissimo e in modo del tutto naturale. Ovvia la posizione di pole in vista della prima giornata con il Genoa, considerando i rientri ritardati di Thuram e, soprattutto, Lautaro.