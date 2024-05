Visite già svolte in Portogallo e contratto già firmato: Mehdi Taremi è un nuovo giocatore dell'Inter. Di fatto, manca solo l'annuncio ufficiale come conferma la Gazzetta dello Sport.

Ieri proprio l'iraniano era a Milano assieme all'agente Federico Pastorello, l'uomo che ha curato il trasferimento a zero all'Inter. Il 31enne attaccante iraniano non ha avuto contatti con la squadra, impegnata in una grigliata con famiglie post allenamento ad Appiano, e non è passato neanche dalla sede di viale della Liberazione.

La dirigenza nerazzurro, e Ausilio in particolare, ha da sempre apprezzato la capacità di Taremi di vestirsi sia da prima che da seconda punta.