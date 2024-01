Manca solo Juan Cuadrado sull'aereo che sta portando l'Inter a Riad, dove i nerazzurri sono attesi dall'impegno in Supercoppa italiana. In vista del primo impegno, quello di venerdì contro la Lazio, ad oggi la formazione nella mente di Simone Inzaghi è ben delineata, ed è praticamente quella vista nell'ultimo turno di campionato contro il Monza fatto salvo Francesco Acerbi al posto di Stefan de Vrij. L'unico dubbio riguarda la corsia destra, dove Denzel Dumfries è al momento in vantaggio su Matteo Darmian. Venerdì l'Inter scenderà in campo con la classica maglia nerazzurra, visto che ufficialmente sarà la squadra "di casa" in quanto detentrice della Coppa Italia.

