Si allungano i tempi per Yann Sommer, impiegato anche ieri da Tuchel: lo svizzero ha giocato tutta l'amichevole del Bayern contro il Kawasaki Frontale. Secondo la Gazzetta dello Sport, la situazione non è destinata a cambiare finché il club bavarese non avrà trovato un vice di Neuer. "I bavaresi in questo momento sono concentrati sull'operazione Kane e la ricerca del secondo portiere passa in secondo piano - si legge -. I candidati? Tanti: da Raya a Bono passando per Sanchez, Mamardashvili, De Gea e Baumann", scrive la rosea.

