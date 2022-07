Situazione Skriniar . Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport , si registra un aggiornamento importante sulla linea Milano-Parigi. Inter e PSG sono tornate a parlare e il tanto atteso rilancio sarebbe in arrivo: circa 70 milioni per sbloccare l'affare.

"L’ultimo rilancio del PSG si era fermato a 60 più Draxler, ma l’Inter ha messo in chiaro che non prenderà in considerazione alcuna contropartita - si legge -. Servono almeno 70 milioni cash per lasciar partire Skriniar. Dopo aver perso Botman, difficilmente il club parigino può correre il rischio di perdere anche Skriniar, considerato dal d.s. Campos il profilo migliore per sistemare la difesa del PSG".

Già raggiunta un'intesa di massima per il contratto quinquennale da 7,7 milioni netti a stagione più bonus.