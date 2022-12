Stando a quanto riferiscono i colleghi della Gazzetta dello Sport, la prossima settimana, gli agenti di Milan Skriniar daranno la risposta all’Inter sulla proposta di nuovo contratto da sei milioni di euro totali. Un feedback importante e atteso dalla dirigenza nerazzurra che sta lavorando per costruire la difesa del futuro. "Se di colpo si è sparso ottimismo sul fatto che De Vrij rimanga per due anni ancora, Inzaghi spinge per il riscatto del fedelissimo Acerbi: i 4 milioni alla Lazio andranno in qualche modo “trattati”", si legge sulla rosea a proposito di altri due elementi della retroguardia in scadenza.