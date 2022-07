Milan Skriniar è pronto ad abbracciare il Paris Saint-Germain . Secondo la Gazzetta dello Sport lo slovacco, che sabato notte era già in ritiro, è alle battute finali dell'esperienza all' Inter .

Tra oggi e domani dovrebbe arrivare il rilancio dei francesi a 65 milioni di euro, partendo da una quota fissa di 60 e inserendo dei bonus. Un'operazione simile a quella fatta un anno fa per Hakimi e che consentirebbe all'Inter di lanciarsi su Bremer. Due trattative che in casa nerazzurra restano collegate per ragioni economiche, secondo la rosea. L'Inter ha un patto di ferro con il brasiliano, ma vuole evitare ribaltoni. Appena si sarà chiusa la cessione di Skriniar, si proverà a fare lo stesso con l'acquisto del centrale granata. In settimana potrebbe esserci un incontro tra Cairo e Marotta per parlare della situazione.

Sempre in difesa potrebbe invece non arrivare Milenkovic. Secondo la Gazzetta, infatti, per il secondo acquisto in difesa l'Inter andrà su un'operazione low cost. Potrebbe essere Zagadou, proposto ai nerazzurri, oppure un prestito di un giocatore come Soyuncu dal Leicester. Ma su questo secondo profilo il club ragionerà con calma.