Oggi la Gazzetta dello Sport rilancia la notizia dell'Equipe che vuole il PSG ancora al lavoro per Milan Skriniar (RILEGGI QUI), arrivando a "minacciare" di portare via a zero lo slovacco a fine stagione. "Ma la strada nerazzurra è ormai sbarrata, dopo la presa di posizione del presidente Zhang. E non ci sarebbe offerte, a questo punto, in grado di far vacillare il club di viale della Liberazione - assicura la rosea -. Piuttosto, sono questi i giorni in cui partiranno i colloqui per il rinnovo di contratto del difensore. I primi incontri ci saranno a breve, subito dopo la chiusura della sessione di mercato, con ogni probabilità appena passato il derby del 3 settembre". Si va verso un accordo da circa 6 milioni a stagione. E c'è ottimismo per la firma.