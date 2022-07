Secondo la rosea, ormai all’Inter ritengono improbabile che adesso parta Skriniar e sono entrati nell’ordine di idee di rinviare l’operazione in uscita al prossimo anno. Però mai direi mai, e allora un'offerta di almeno 70 milioni cambierebbe tutto. Le alternative in caso di addio restano due: Milenkovic e Demiral, trattative non semplicissime per motivi diversi. Per il serbo servono 15-20 milioni, mentre per il turco c'è ora da valutare lo stop di Palomino. E resta a galla anche il nome di Akanji. Per sostituire Ranocchia, invece, Inzaghi vorrebbe Acerbi, però Marotta e Ausilio - secondo la rosea - prenderebbero in seria considerazione solo a fronte di un esborso economico ridottissimo, se non addirittura un prestito.